Названо найкращі сімейні автомобілі 2023 року (фото)

До рейтингу увійшли 10 сімейних автомобілів, які мають безліч переваг перед конкурентами. Експерти виділили плюси та мінуси цих моделей.

Британські експерти назвали найкращі сімейні автомобілі 2023 року. До рейтингу увійшли лише сучасні моделі, які можна купити новими у Європі. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Сімейні автомобілі все ще мають великий попит, попри зростання кількості нових кросоверів. Залишається широкий вибір моделей, які борються у цьому висококонкурентному секторі ринку.

Експерти протестували десятки сімейних автомобілів та визначили десятку своїх фаворитів. За їхніми словами, ці моделі мають безліч переваг перед іншими авто.

Топ 10 найкращих сімейних автомобілів 2023 року:

10. BMW 1 Series

BMW 1 Series приємно дивує відточеною керованістю Фото: BMW

BMW 1 Series приємно дивує відточеною керованістю та високою якістю збірки. Також у моделі приємний інтер'єр та зручна інформаційно-розважальна система.

Плюси:

висока якість збірки;

приємне керування;

зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

не найвищий рівень безпеки;

не найбагатше оснащення;

погана шумоізоляція.

9. Ford Focus

Ford Focus відрізняється приємним керуванням та високим рівнем практичності Фото: Ford

Ford Focus підходить для тих, кому важливе приємне керування. Також модель пропонує непоганий рівень комфорту та низьку витрату палива.

Плюси:

приємне керування;

багате оснащення;

багато місця позаду.

Мінуси:

висока вартість;

неприємний інтер'єр;

не наймісткіший багажник.

8. Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 пропонує великий запас ходу та приємне керування Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.3 пропонує чудовий компроміс для тих, кому важко пересісти на електромобіль. Цей електрокар має деякі звички авто з ДВЗ, але пропонує непогану динаміку розгону і відсутність шуму від двигуна.

Плюси:

великий запас ходу;

непогана динаміка розгону;

приємне керування.

Мінуси:

неприємний інтер'єр;

повільна швидкість заряджання;

незручна інформаційно-розважальна система.

7. Cupra Born

Cupra Born має більш відточене керування, ніж Volkswagen ID.3 Фото: SEAT

Іспанський електромобіль Cupra Born від Seat заснований на Volkswagen ID.3. Ця модель має більш розкішний інтер'єр та відточене керування.

Плюси:

великий запас ходу;

приємне керування;

гарна шумоізоляція.

Мінуси:

висока вартість;

незручна інформаційно-розважальна система;

жорстка підвіска.

6. Skoda Scala

Skoda Scala пропонує безліч плюсів за низьку вартість Фото: Skoda

Skoda Scala пропонує багато переваг на невелику вартість. Експертів приємно здивувала комфортна підвіска моделі та просторий інтер'єр.

Плюси:

комфортна підвіска;

просторий інтер'єр;

низька вартість.

Мінуси:

погана шумоізоляція;

швидко дешевшає під час перепродажу;

неприємний інтер'єр.

5. Skoda Octavia

Skoda Octavia дуже практичний автомобіль з низькою витратою палива Фото: Skoda

Skoda Octavia виділяється на тлі конкурентів високим рівнем практичності. Місткий багажник на 600 літрів дозволить легко перевозити габаритні речі.

Плюси:

приємний інтер'єр;

місткий багажник;

низька витрата палива.

Мінуси:

незручні органи керування усередині;

неприємне керування;

незручна інформаційно-розважальна система.

4. Audi A3

Audi A3 комфортний і практичний автомобіль Фото: Audi

Audi A3 пропонує високий рівень розкоші для свого класу та відточену керованість. Експерти відзначили великий вибір двигунів на вибір.

Плюси:

приємне керування;

зручні сидіння;

потужні та економні двигуни.

Мінуси:

якість інтер'єру могла бути кращою;

незручна інформаційно-розважальна система;

низький рівень надійності.

3. Seat Leon

Seat Leon має приємне керування та багате оснащення Фото: SEAT

Seat Leon відмінно підходить для тих, хто шукає практичний, але ненудний автомобіль. Експерти також похвалили модель за багату комплектацію.

Плюси:

приємне керування;

багато місця позаду;

багате оснащення.

Мінуси:

жорстка підвіска;

погана шумоізоляція;

незручна інформаційно-розважальна система.

2. Toyota Corolla

Toyota Corolla відрізняється низькою витратою палива Фото: Toyota

Toyota Corolla приємно вражає дуже низькою витратою палива. У середньому гібридна версія витрачає менше ніж 6 літрів палива на 100 км.

Плюси:

низька витрата палива;

комфортна підвіска;

багате оснащення.

Мінуси:

мало місця позаду;

застаріла інформаційно-розважальна система;

панель приладів незручна.

1. Honda Civic

Honda Civic має відмінний баланс між практичністю та спортивністю Фото: Honda

Експерти визнали Honda Civic найкращим автомобілем у своєму класі. Модель має відмінний баланс між практичністю і спортивністю.

Плюси:

низька витрата палива;

місткий багажник;

багате оснащення.

Мінуси:

висока вартість;

мало місця позаду;

погана шумоізоляція.

Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали найнадійніші та найнадійніші електрокари та гібриди.