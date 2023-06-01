Продажі нових авто в Україні зросли вдвічі: найпопулярніші марки та моделі (фото)

Авторинок України продовжує відновлюватись, проте до рівня 2021 року йому ще далеко. Найбільший попит мають нові Toyota і Renault.

За травень в Україні продано 5,1 тис. нових легкових автомобілів. Це приблизно на рівні квітневих показників, але одразу вдвічі більше, ніж у травні 2022 року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Таке високе зростання зумовлене тим, що у травні минулого року авторинок України лише почав відновлюватися в умовах війни та продажу авто були на невисокому рівні. Втім, нинішні показники одразу на 39% нижчі, ніж у травні 2021 року.

Лідером ринку залишився Renault Duster Фото: Renault

Лідери українського авторинку залишилися незмінними. Перше місце зберігає Toyota із 861 проданими авто, а друге – Renault (501 авто).

На третю позицію піднявся Volkswagen — 446 проданих машин. Замикають ТОП-5 Hyundai (347 авто) та BMW (344 шт.).

Найпопулярніший автомобіль в Україні — як і раніше, Renault Duster. У травні кросовер знайшов 472 покупці.

Загалом за 5 місяців 2023 року в Україні продано 21,5 тис. нових легкових автомобілів, що на 44% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше Фокус повідомляв, що на українському ринку з'являться недорогі електрокросовери Citroen із запасом ходу понад 400 км.

Також ми писали, що в Україні з'явився найновіший електрокросовер Toyota bZ4X.