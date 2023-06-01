Популярний кросовер Toyota відкликають через заводський дефект

Відкликання стосується 109 806 одиниць Toyota Corolla Cross 2022-2023 модельного року. Бічні подушки безпеки для передніх пасажирів можуть не спрацювати через заводський дефект.

Toyota оголосила про відкликання кросовера Corolla Cross. На цій моделі виявили дефект у роботі подушок безпеки. Про це повідомили на сайті Carscoops.

У Toyota рекомендують власникам деяких Corolla Cross 2022-2023 модельного року не перевозити пасажирів спереду. Бічні подушки безпеки для передніх пасажирів можуть не спрацювати через заводський дефект.

Проблема виникла через виробничу помилку, пов'язану з конструкцією передньої панелі інтер'єру. На автомобілях з цим дефектом буде замінено частину салону.

Відкликання стосується 109 806 автомобілів, з яких 96 000 одиниць перебувають у США, а ще 13 806 екземплярів — у Канаді. Всіх власників повідомлять до кінця липня 2023 року. Їм необхідно повернути свої авто дилеру, щоб замінити деталі з дефектом.

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У Toyota не прокоментували, чи призвів цей дефект до травм, чи інших нещасних випадків. Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США ще не опублікувала повідомлення про відкликання.

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