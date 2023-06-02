В Україні збільшився продаж автомобілів з пробігом: найпопулярніші моделі травня

В Україні за травень 2023 року купили на 8,8% більше авто з пробігом, ніж за квітень. Більшість уживаних автомобілів придбали на внутрішньому ринку.

В Україні за травень купили 101,7 тисячі автомобілів з пробігом. Експерти назвали найпопулярніші моделі за місяць у кількох сегментах. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

За травень 2023 року українці купили на 20,4% менше авто з пробігом, ніж за аналогічний період минулого року. Проте продаж таких автомобілів збільшився на 8,8% порівняно з квітнем.

Більшість уживаних автомобілів придбали на внутрішньому ринку. Частка внутрішніх перепродажів за травень становила 83,6% від загальної кількості угод купівлі-продажу. З інших країн в Україну імпортували 16,4% від усіх куплених за місяць авто з пробігом.

Продаж автомобілів з пробігом на внутрішньому ринку

Volkswagen Passat залишається найпопулярнішою моделлю на внутрішньому ринку Фото: Volkswagen

За травень 2023 року в Україні уклали 85 тисяч угод купівлі-продажу авто. Це на 88,9% більше, ніж за травень минулого року.

Найчастіше автомобілі з пробігом продавали у Києві — 13,5 тисячі авто. У Дніпропетровській області за місяць купили 9,5 тисячі авто.

На третьому місці з продажу розташувалася Київська область. У цьому регіоні зафіксовано 8,6 тисячі угод купівлі-продажу автомобілів з пробігом.

Найпопулярнішим брендом авто на внутрішньому ринку залишається Volkswagen. За місяць українці купили 10,5 тисяч таких автомобілів.

Друге місце в рейтингу займає Renault з 5,1 тисячами проданих авто. Skoda розмістилася на третій позиції. Українці купили за місяць 4,8 тисячі таких автомобілів.

Топ 15 найпопулярніших брендів авто на внутрішньому ринку:

Volkswagen — 10 515 авто Renault — 5 056 авто Skoda — 4 748 авто АвтоВАЗ — 4 746 авто Toyota — 4 573 авто Mercedes-Benz — 4 191 авто BMW — 4 122 авто Ford — 4 119 авто Hyundai — 3 993 авто Audi — 3 508 авто Opel — 3 358 авто Nissan — 3 293 авто Chevrolet — 2 526 авто Kia — 2 476 авто Mitsubishi — 2 433 авто

Топ 15 найпопулярніших моделей авто на внутрішньому ринку:

Volkswagen Passat — 3 002 авто Daewoo Lanos & Sens — 2 743 авто Skoda Octavia — 2 684 авто Volkswagen Golf — 2 434 авто Renault Megane — 1 608 авто Ford Focus — 1 299 авто Skoda Fabia — 1 238 авто BMW 5 Series — 1 135 авто Opel Astra — 1 099 авто Chevrolet Aveo — 1 078 авто Toyota Camry — 1 077 авто BMW 3 Series — 1 066 авто ВАЗ 2109/99 — 1 001 авто Mercedes-Benz E-Classe — 994 авто Audi A6 — 968 авто

Імпорт автомобілів з пробігом

Volkswagen Golf найчастіше імпортують в Україну з інших країн Фото: Volkswagen

За травень з інших країн в Україну імпортували 16,7 тисячі автомобілів з пробігом. Це на 78,8% менше ніж за травень минулого року.

Найчастіше імпортовані авто реєстрували у Львівській області (2,1 тисячі авто), у Києві (1,4 тисячі авто) та у Вінницькій області (1,2 тисячі авто). Київ та Київська область зайняли 14,4% цього сегменту.

Найменше автомобілів з інших країн зареєстрували у Херсонській (21 авто), Донецькій (73 авто), Луганській (111 авто) та Миколаївській (208 авто) областях. Це пов'язано з активними бойовими діями у цих регіонах.

Топ 15 найпопулярніших брендів серед імпортованих авто:

Volkswagen — 3 364 авто Renault — 1 943 авто Skoda — 1 377 авто Nissan — 1 111 авто Ford — 1 051 авто Audi — 1 033 авто Opel — 735 авто BMW — 677 авто Hyundai — 417 авто Tesla — 407 авто Mercedes-Benz — 385 авто Peugeot — 376 авто Mazda — 361 авто Volvo — 331 авто Honda — 328 авто

Топ 15 найпопулярніших моделей серед імпортованих авто:

Volkswagen Golf — 1 337 авто Skoda Octavia — 881 авто Renault Megane — 784 авто Volkswagen Passat — 723 авто Renault Scenic — 573 авто Nissan Leaf — 402 авто Nissan Qasqhai — 390 авто Ford Focus — 374 авто Volkswagen Touran — 346 авто Audi A4 — 314 авто Skoda Fabia — 305 авто Volkswagen Tiguan — 272 авто Opel Zafira — 271 авто Opel Astra — 235 авто Audi Q5 — 216 авто

Раніше Фокус писав, що за травень в Україні продано 5,1 тисячі нових легкових автомобілів.