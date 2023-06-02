Умілець створив найменший у світі велосипед з колесами від роликових ковзанів (відео)

Ентузіаст самостійно створив раму, вилку та кермо для цього велосипеда. Він показав, як можна їздити на такому незвичайному транспорті.

Український блогер Сергій Гордєєв створив найменший велосипед у світі. Ентузіаст показав процес збірки такого незвичайного транспорту. Відео опублікували на YouTube-каналі The Q.

Сергій Гордєєв регулярно створює дивні велосипеди, які приковують до себе погляди. На цей раз він вирішив перевірити, наскільки маленьким може бути велосипед, на якому можна їздити.

Блогер дав своєму витвору кумедну назву — "Big Boy" (великий хлопець). Це створений з нуля велосипед із 72-міліметровими колесами від роликових ковзанів.

Попри те, що велосипед вийшов дуже легким, він досить міцний. Цей незвичайний транспорт може витримувати вагу до 100 кг.

Рама велосипеда, вилка та кермо створені з нуля Фото: Скриншот

Рама велосипеда, а також вилка та кермо виготовлені зі сталі. Є і невелике сідло, яке навряд чи знадобиться при їзді.

Велосипед оснащений лише однією швидкістю з ланцюговим приводом. Щоб привести його у рух, потрібно крутити мініатюрні педалі.

Керувати таким велосипедом досить складно. Блогеру знадобилося багато часу, щоб навчитися балансувати на ньому.

На такому велосипеді складно їздити, але це можливо Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що The Q представив дивний велосипед з квадратними колесами, на якому можна їздити.