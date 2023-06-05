Китайці представили брутальний 7-місний кросовер за $28 200 (фото)

SAIC Maxus Territory пропонує багате оснащення та просторий салон. Кросовер оснащений 2,0-літровим двигуном потужністю 261 к.с. і 410 Нм крутного моменту.

У Китаї представили брутальний повнопривідний кросовер SAIC Maxus Territory. Модель доступна у двох варіантах на шість та сім посадкових місць. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Спереду розміщена масивна решітка радіатора чорного кольору. Передня оптика поділена на дві частини. На бампері є захисні пластини.

Ззаду встановлені затемнені ліхтарі, які з'єднані в один блок. На кришці багажника є спойлер.

Задні ліхтарі з'єднані в один блок Фото: DongCheDi

Габарити SAIC Maxus Territory:

довжина — 5046 мм;

ширина — 2016 мм;

висота — 1876 мм;

колісна база — 2950 мм.

Кросовер пропонується з 18- або 20-дюймовими колісними дисками на вибір. Вони взуті у шини розмірністю 265/60 або 265/50 відповідно.

Інтер'єр виконаний зі штучної шкіри та пластику. Для передніх сидінь передбачено електрорегулювання. Топова версія пропонує підігрів передніх сидінь, а також вентиляцію та масаж.

В інтер'єрі розмістили два 12,3-дюймові дисплеї Фото: DongCheDi

Усередині розмістили 12,3-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей та 12,3-дюймову панель приладів. Кросовер пропонує систему допомоги при керуванні другого рівня, яка підтримує такі функції, як утримання смуги руху, моніторинг сліпих зон, екстрене гальмування та адаптивний круїз-контроль.

SAIC Maxus Territory оснащений 2,0-літровим турбованим бензиновим двигуном потужністю 261 к.с. і 410 Нм крутного моменту. Він працює у парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач та системою повного приводу.

Максимальна швидкість кросовера обмежена на позначці 190 км/год. Витрата палива у змішаному циклі становить 10,9 літра.

SAIC Maxus Territory вже доступний для замовлення у Китаї. Ціни на кросовер становлять від 199 800 до 255 800 юанів (від 28 200 до 36 100 доларів).

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