Розділи
Матеріали
Авто

Експерти назвали найбезпечніші автомобілі 2023 року (фото)

Фото: Lexus | Lexus NX увійшов до рейтингу найбезпечніших сучасних автомобілів

До рейтингу увійшли 30 авто, серед яких є седани, хетчбеки, кросовери та електромобілі. Ці моделі забезпечують максимальний рівень захисту не тільки для водія та дорослих пасажирів, а й для дітей.

Британські експерти назвали найбезпечніші моделі авто, які доступні для покупки на європейському ринку у 2023 році. Всі ці автомобілі отримали максимальний бал за підсумками краш-тестів. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.

Європейська організація безпеки дорожнього руху Euro NCAP проводить краш-тести автомобілів з 1997 року. З кожним роком випробування стають суворішими, а більш сучасні моделі стають безпечнішими.

Загалом експерти виділили 30 автомобілів. Ці моделі забезпечують максимальний рівень захисту не тільки для водія та дорослих пасажирів, а й для дітей.

Tesla Model S став найбезпечнішим автомобілем одразу у двох категоріях
Фото: Tesla

Топ 30 найбезпечніших автомобілів 2023 року:

  1. Lexus NX
  2. Mercedes-Benz C-Class
  3. Cupra Born
  4. Volvo XC40
  5. Kia EV6
  6. Volkswagen Multivan
  7. Volkswagen Polo
  8. Volkswagen Tiago
  9. Jeep Grand Cherokee
  10. Land Rover Discovery Sport
  11. Lexus RX
  12. MG4
  13. Skoda Octavia
  14. Hyundai Ioniq 6
  15. Kia Sportage
  16. Tesla Model S
  17. BMW 2 Series Active Tourer
  18. Mercedes-Benz EQE
  19. Genesis GV60
  20. Kia Niro
  21. Polestar 2
  22. Lucid Air
  23. Ora Funkycat
  24. Skoda Enyaq iV
  25. Nissan Qashqai
  26. Smart #1
  27. BMW 3 Series
  28. Tesla Model Y
  29. Subaru Forester
  30. Audi A1

Раніше Фокус писав, що в Euro NCAP назвали найбезпечніші комерційні фургони 2023 року.