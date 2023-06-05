Експерти назвали найбезпечніші автомобілі 2023 року (фото)

До рейтингу увійшли 30 авто, серед яких є седани, хетчбеки, кросовери та електромобілі. Ці моделі забезпечують максимальний рівень захисту не тільки для водія та дорослих пасажирів, а й для дітей.

Британські експерти назвали найбезпечніші моделі авто, які доступні для покупки на європейському ринку у 2023 році. Всі ці автомобілі отримали максимальний бал за підсумками краш-тестів. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.

Європейська організація безпеки дорожнього руху Euro NCAP проводить краш-тести автомобілів з 1997 року. З кожним роком випробування стають суворішими, а більш сучасні моделі стають безпечнішими.

Загалом експерти виділили 30 автомобілів. Ці моделі забезпечують максимальний рівень захисту не тільки для водія та дорослих пасажирів, а й для дітей.

Tesla Model S став найбезпечнішим автомобілем одразу у двох категоріях Фото: Tesla

Топ 30 найбезпечніших автомобілів 2023 року:

Lexus NX Mercedes-Benz C-Class Cupra Born Volvo XC40 Kia EV6 Volkswagen Multivan Volkswagen Polo Volkswagen Tiago Jeep Grand Cherokee Land Rover Discovery Sport Lexus RX MG4 Skoda Octavia Hyundai Ioniq 6 Kia Sportage Tesla Model S BMW 2 Series Active Tourer Mercedes-Benz EQE Genesis GV60 Kia Niro Polestar 2 Lucid Air Ora Funkycat Skoda Enyaq iV Nissan Qashqai Smart #1 BMW 3 Series Tesla Model Y Subaru Forester Audi A1

Раніше Фокус писав, що в Euro NCAP назвали найбезпечніші комерційні фургони 2023 року.