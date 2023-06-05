Популярні сімейні позашляховики порівняли у заїзді по прямій (відео)

Дванадцять позашляховиків поділили на три групи по чотири моделі. Переможці зустрілися в заїзді прямою, після чого лідер кинув виклик "таємному" претенденту.

Блогери влаштували драг-рейсинг між 12 трирядними позашляховиками. Після серії заїздів автомобілі зустрілися з 13-м претендентом. Відео опублікували на Youtube-каналі CarExpert.

Зазвичай великі трирядні позашляховики купують для неспішних поїздок разом із сім'єю чи заїздів бездоріжжям. Цього разу блогери випробували ці автомобілі у незвичному середовищі.

У заїздах взяли участь два Ford Everest, Lexus LX 600, Toyota Land Cruiser 300, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Fortuner, Isuzu MU-X, Jeep Grand Cherokee L, Nissan Patrol, SsangYong Rexton та Land Rover Defender 110. Усі позашляховики поділили на три групи по чотири моделі.

Land Rover Defender 110 виграв заїзд у групі з Ford Everest V6, Toyota Land Cruiser 300 та Jeep Grand Cherokee. Lexus LX 600 здобув перемогу над Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser Prado та Nissan Patrol. У третьому заїзді Isuzu MU-X переміг SsangYong Rexton, Mitsubishi Pajero Sport та дизельний Ford Everest.

Потім Land Rover Defender 110, Lexus LX 600 та Isuzu MU-X змагалися один проти одного. Lexus LX 600 став переможцем у цьому заїзді.

"Таємним" претендентом став Land Rover Defender P525 V8. Потужний 518-сильний позашляховик зміг перемогти Lexus LX 600 на прямій.

Раніше Фокус писав, що блогери порівняли преміальні трирядні кросовери Mazda CX-90, Acura MDX Type S та Genesis GV80 у драг-рейсингу.