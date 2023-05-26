Сім популярних пікапів порівняли у заїзді прямою (відео)

Повнорозмірні пікапи показали свої можливості у заїзді по прямій. Результат цих перегонів виявився дуже несподіваним.

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Зазвичай люди купують пікапи для перевезення габаритних вантажів. На цей раз цим автомобілям належить показати свої можливості в перегонах по прямій.

Ford Ranger та Volkswagen Amarok мають однакову потужність 206 к.с. і 500 Нм крутного моменту. Вони дуже популярні у Північній Америці.

Потужність Isuzu D-Max складає 188 к.с. і 450 Нм крутного моменту. Toyota Hilux трохи потужніший — 201 к.с. і 500 Нм крутного моменту.

Nissan Navara має потужність 188 к.с. і 450 Нм крутного моменту. Поруч з ним знаходиться Mitsubishi Triton з потужністю 178 к.с. і 430 Нм крутного моменту.

Останнім є китайський пікап Great Wall Motors P-Series. У нього найнижча потужність із сімки претендентів — 161 к.с. і 400 Нм крутного моменту.

У цьому заїзді переможцем виявився Mitsubishi Triton. Друге місце посів Ford Ranger, а Volkswagen Amarok розташувався на третьому місці.

Toyota Hilux посіла четверте місце у перегонах. На п'ятому місці розташувався Isuzu D-Max, а Nissan Navara приїхав до фінішу шостим.

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Останнє місце посів Great Wall Motors P-Series. Китайському пікапу не вистачило потужності, щоб наздогнати конкурентів.

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