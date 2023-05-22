Битва титанів: сучасні маслкари Ford, Chevrolet та Dodge порівняли на прямій (відео)

Маслкари показали свої можливості в заїзді по прямій. Боротьба велася на рівних, доки в одного з трьох автомобілів не виникла серйозна поломка.

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Блогери влаштували драг-рейсинг між американськими маслкарами Ford Mustang, Chevrolet Camaro ZL1 та Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye. Відео опублікували на Youtube-каналі Carwow.

Трійця маслкарів Ford Mustang, Chevrolet Camaro та Dodge Challenger конкурують ще з кінця 1960-х років. Ці моделі залишаються вірними своїй ідеології – величезний потужний двигун V8 під капотом та задній привід.

Chevrolet Camaro ZL1 оснащений 6,2-літровим двигуном V8 потужністю 770 к.с. і 1000 Нм крутного моменту. Автомобіль важить 1748 кг.

Під капотом Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye розташований 6,2-літровий двигун V8 потужністю 808 к.с. і 959 Нм крутного моменту. Вага авто складає 2038 кг.

Тюнінгований Ford Mustang оснащений 5,0-літровим двигуном V8 потужністю 859 к.с. і 902 Нм крутного моменту. Автомобіль важить 1720 кг.

У першому заїзді з місця Chevrolet Camaro ZL1 стартував найкраще, але перед самим фінішем він поступився Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye. Третє місце посів Ford Mustang.

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У другому заїзді брали участь лише Dodge Challenger та Ford Mustang. У Chevrolet Camaro виникли проблеми з двигуном після перших перегонів. На цей раз лідером виявився Ford Mustang.

Раніше Фокус повідомляв, що блогери влаштували незвичайний драг-рейсинг між спорткарами та кросоверами Porsche.