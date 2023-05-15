Популярні електромобілі порівняли із зарядженим кросовером BMW на прямій (відео)

Спершу електрокросовери брали участь у заїзді один проти одного. Після цього переможець зіткнувся із зарядженим кросовером BMW X4M Competition.

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Блогери влаштували драг-рейсинг між електрокросоверами Kia EV6 GT, Genesis GV60 Performance та Ford Mustang Mach-E GT проти BMW X4M Competition. Відео опублікували на YouTube каналі Sam CarLegion.

Електромобілі є серйозними конкурентами для швидких бензинових автомобілів. Експерти вирішили з'ясувати, чи впораються електрокросовери Kia, Genesis та Ford зі спортивним кросовером BMW X4M Competition.

Kia EV6 GT оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 585 к.с. і 740 Нм крутного моменту. Він здатний розганятись від 0 до 100 км/год за 3,2 секунди.

Genesis GV60 Performance приводять у рух два електромотори сумарною потужністю 490 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Електрокросовер розганяється від 0 до 100 км/год за 3,6 секунди.

Ford Mustang Mach-E GT оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 490 к.с. і 860 Нм крутного моменту. Він здатний розганятись від 0 до 100 км/год за 3,7 секунди.

BMW X4M Competition оснащений 3,0-літровим турбованим двигуном потужністю 510 к.с. і 600 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год складає 4,1 секунди.

Спершу електрокросовери брали участь у заїзді один проти одного. Kia EV6 GT впевнено відірвався від конкурентів, а Genesis GV60 Performance фінішував другим. Ford Mustang Mach-E GT посів останнє місце.

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Згодом Kia EV6 GT кинув виклик BMW X4M Competition. Електрокросовер впорався навіть з бензиновим конкурентом, посівши перше місце.

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