Суперкар Audi R8 порівняли з 96-річним Ford на прямій (відео)

Спершу може здатися, що 1950-сильний Audi R8 нерівний суперник для 96-річного хот роду, але виявилося зовсім інакше. Цей заїзд був неймовірно видовищним.

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Обидва автомобілі отримали безліч доробок, які перетворили їх на справжні боліди для драг-рейсингу. Вони стали набагато потужнішими за стандартні моделі.

Audi R8 оснащений 5,2-літровим турбованим двигуном V10 потужністю 1950 к.с. Суперкар оснащений повним приводом та важить трохи більше ніж 1500 кг.

Під капотом ход роду Ford Model T розташований 5,7-літровий турбований двигун V8 потужністю 960 к.с. Вага авто становить менше ніж 900 кг.

Переможця було визначено за підсумками трьох заїздів прямою. Обидва автомобілі стартували одночасно.

У першому заїзді Audi R8 гірше стартував, але все ж таки зміг фінішувати першим. Ford Model T не вистачало зчеплення з дорогою, через що авто було важко їхати прямо.

У другому заїзді перемогу здобув хот род Ford Model T. Суперкару не вистачило часу, щоб скоротити розрив.

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Третій заїзд вирішив результат усієї битви. Сучасніший Audi R8 зміг перемогти свого 96-річного суперника.

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