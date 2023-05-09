Суперкар Audi R8 сравнили с 96-летним Ford на прямой (видео)

Сперва может показаться, что 1950-сильный Audi R8 неравный соперник для 96-летнего хот рода, но все оказалось совсем иначе. Этот заезд был невероятно зрелищным.

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Оба автомобиля получили множество доработок, которые превратили их в настоящие болиды для драг-рейсинга. Они стали гораздо мощнее стандартных моделей.

Audi R8 оснащен 5,2-литровым турбированным двигателем V10 мощностью 1950 л.с. Суперкар оснащен полным приводом и весит чуть более 1500 кг.

Под капотом ход-рода Ford Model T расположен 5,7-литровый турбированный двигатель V8 мощностью 960 л.с. Вес авто составляет менее 900 кг.

Победитель был определен по итогу трех заездов по прямой. Оба автомобиля стартовали одновременно.

В первом заезде Audi R8 хуже стартовал, но все же смог финишировать первым. Ford Model T не хватало сцепления с дорогой, из-за чего автомобилю было трудно ехать прямо.

Во втором заезде победу одержал хот-род Ford Model T. Суперкару не хватило времени, чтобы сократить разрыв.

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Третий заезд решил исход всей битвы. Более современный Audi R8 смог победить своего 96-летнего соперника.

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