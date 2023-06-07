Битва титанів: суперкар Bugatti Chiron кинув виклик космічному шатлу на прямій (відео)

Французький 1600-сильний суперкар Bugatti Chiron Super Sport здатний розганятися до сотні всього за 2,4 секунди. Потужність космічного шатлу становить понад 37 мільйонів кінських сил.

Один з найшвидших суперкарів на планеті Bugatti Chiron порівняли з космічним шатлом у розгоні по прямій. За кермом авто був британський ведучий Оллі К'ю. Відео опублікували на YouTube-каналі Top Gear.

Заїзд проходив на посадковому комплексі у Космічному центрі Кеннеді у Флориді. Він використовувався для посадки космічних шатлів до липня 2011 року.

Ділянка посадкового комплексу має довжину 4,8 км. Він часто використовується для випробування автомобілів на швидкість.

У Top Gear вирішили перевірити, чи зможе Bugatti Chiron Super Sport обійти космічний шатл на прямий. Для цього було враховано швидкість приземлення шатла на поверхню.

Bugatti Chiron Super Sport оснащений 8,0-літровим двигуном W16 з чотирма турбінами потужністю 1600 к.с. і 1600 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,4 секунди, а максимальна швидкість становить 490 км/год.

Космічний шатл під час приземлення на поверхню досягає швидкості 396 км/год. Саме цю швидкість потрібно перевищити Bugatti Chiron Super Sport на прямій.

Усього було проведено кілька тестових заїздів. Під час однієї зі спроб суперкар зміг розігнатися до 401 км/год. Цього виявилось достатньо, щоб Bugatti Chiron Super Sport став переможцем.

Раніше Фокус повідомляв, що в інтернеті опублікували знімки екстремального суперкара Bugatti Bolide.