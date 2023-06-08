Уникнуть ДТП за будь-яку ціну: названі авто з найкращими системами допомоги водієві

У 2023 році Euro NCAP протестували три популярні кросовери. Найкращий результат показав електромобіль, який був протестований ще у 2022 році.

Експерти перевірили просунуті системи допомоги водієві сучасних автомобілів. Вони назвали найбезпечніші моделі 2023 року. Рейтинг опублікували на сайті Euro NCAP.

У Euro NCAP провели тести, які показали ефективність систем безпеки ADAS. Випробування показують, наскільки сильно потрібні дії водія та як авто реагує, коли системи виходять з ладу.

Експерти, зокрема, протестували три популярні кросовери — Nissan Ariya, Renault Austral та Alfa Romeo Tonale. Ці автомобілі показали різні результати.

Електрокросовер Nissan Ariya отримав чотири зірки за безпеку з рейтингом 77%/86%. Renault Austral визнали найбезпечнішою моделлю бренду з рейтингом 77%/92%.

Alfa Romeo Tonale показав найгірші результати серед трійки кросоверів з підсумковим рейтингом 54%/76%. Системи безпеки працювали недостатньо стабільно.

Mercedes-AMG EQE отримав максимальний рейтинг за ефективність систем безпеки ADAS Фото: Mercedes-Benz

Лідером серед усіх протестованих автомобілів став електромобіль Mercedes-Benz EQE. Модель отримала п'ять зірок за безпеку з рейтингом 85%/100%.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти розвіяли популярні міфи про безпеку електромобілів.