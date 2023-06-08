Українець виконав нестандартний тюнінг Porsche Cayenne: він вразив американців (відео)

Porsche Cayenne оснастили 1,9-літровим турбодизелем Volkswagen. Наразі спортивний позашляховик витрачає 10 л на 100 км у місті.

У місті Кам'янка (Черкаська область) виявлено незвичайного Porsche Cayenne 2004 року. Його доопрацювання вразило навіть відомий американський автосайт Motor1 – саме там написали про авто.

На вигляд позашляховик нічим не виділяється Фото: auto.ria.com

На вигляд це стандартний Porsche Cayenne S першого покоління, хіба що у фарах з'явилися діодні ходові вогні. Основний сюрприз ховається під капотом.

Під капотом встановлений 1,9-літровий турбодизель Volkswagen Фото: auto.ria.com

Замість 4,5-літрового бензинового V8 кросовер Porsche Cayenne тепер оснащений 1,9-літровим чотирициліндровим турбодизелем Volkswagen на 150 к. с. Такий двигун ставили на безліч моделей німецького концерну — Volkswagen Golf, Bora та Sharan, Skoda Octavia.

У салоні з'явився 10-дюймовий мультимедіа Фото: auto.ria.com

У парі із турбодизелем працює 6-ступінчаста механічна КПП від Volkswagen Touareg першого покоління. Також збережений повний привід Porsche Cayenne із знижувальною передачею.

Власник пояснив, що 4,5-літровий V8 витрачав 20-25 л на 100 км і вирізнявся підвищеним споживанням мастила. З дизелем кросовер Porsche Cayenne витрачає 10-10,5 л/100 км у місті та 9 л/100 км на трасі.

Крім заміни силового агрегату, тюнінг Porsche Cayenne включає встановлення в салоні нової мультимедійної системи на Android з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм.

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