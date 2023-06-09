Маленький раритет: в Україні помітили дуже незвичайний заряджений хетчбек Toyota (фото)

Усього випущено лише 300 спортивних Toyota iQ City Racer. Маленький заряджений хетчбек отримав обважування, спойлер та литі диски.

У Києві сфотографували мініатюрну Toyota iQ 2013 у дуже рідкісному виконанні City Racer. Це єдине таке авто в Україні. Знімки Toyota з'явилися на сторінці topcars_ua у Instagram.

Toyota iQ – рідкість у нашій країні, а його заряджений варіант City Racer – справжній раритет, адже лише у 2012-2013 роках випущено лише 300 таких авто. Новим хетчбек коштував 19 950 євро.

Toyota iQ City Racer досягає всього 2985 мм завдовжки при колісній базі 2000 мм. Від стандартної моделі спортивна версія відрізняється обвісом, 16-дюймовими дисками, спойлером та наклейками на кузові. Крім того, авто забарвлювали в спеціальні кольори — такі, як помаранчевий Orange Tabasco.

Незважаючи на компактні розміри, Toyota iQ є чотиримісною. Втім, задні сидіння більше підійдуть для дітей.

Toyota iQ City Racer оснащений 1,3-літровим бензиновим двигуном потужністю 99 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 11,6 сек і розвиває 170 км/год. Він не дуже швидкий, проте витрачає в середньому всього 4,9 л/100 км.

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