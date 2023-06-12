У Росії можуть дозволити реєстрацію автомобілів, викрадених з України

У Держдумі заявили, що цей законопроєкт зумовлений "необхідністю реалізації прав мешканців нових російських регіонів щодо реєстрації автомобілів". Так росіяни зможуть легально реєструвати у РФ транспортні засоби, викрадені в українців.

До російської Держдуми внесли законопроєкт, згідно з яким у РФ можна буде реєструвати авто, оголошені у міжнародний розшук Україною. Наразі російські закони не дозволяють реєструвати такі транспортні засоби. Про це повідомляє Telegram-канал SOTA.

У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що він створений для того, щоб "жителі нових російських регіонів змогли оформити державну реєстрацію транспортних засобів, які належать їм". У Держдумі заявили, що такі авто "неправомірно та необґрунтовано виставляються українською стороною у міжнародний розшук".

Якщо цей законопроєкт буде ухвалено, російські окупанти зможуть без проблем реєструвати у РФ транспортні засоби, викрадені в українців. Проте зараз російське законодавство забороняє державну реєстрацію для таких автомобілів.

Раніше Фокус писав, що росіяни масово пересідають на вживані автомобілі замість нових через численні санкції.

Також ми повідомляли, що у Росії всіх власників автомобілів Mercedes-Benz позбавили можливості користуватися телематичним сервісом Mercedes me ID.