Представлені інноваційні подушки безпеки для мотоциклів (відео)

Подушки безпеки від Autoliv складаються з кількох компонентів та сумісні з багатьма мотоциклами. Наразі компанія продовжує тестувати свою технологію.

Шведська компанія Autoliv показала прототип подушок безпеки для мотоциклів. Технологія допоможе сильно знизити ймовірність травм та летальних наслідків для водіїв при ДТП. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Зазвичай двоколісні транспортні засоби вважаються небезпечнішими за автомобілі. Причина полягає в тому, що мотоцикли набагато гірше захищають водія при ДТП.

Подушки безпеки від Autoliv складаються з модуля з газогенератором, електронного датчика зіткнення та ЕБУ з алгоритмом, який вирішуватиме, спрацьовувати подушкам безпеки чи ні. Система буде сумісна з багатьма мотоциклами.

Autoliv співпрацює з організацією безпеки дорожнього руху MIROS для подальшого розвитку технологій безпеки призначених для двоколісних транспортних засобів. Також компанія працює з італійським виробником Airoh над розробкою шоломів з подушками безпеки для мотоциклістів.

Наразі технологія знаходиться на стадії тестування. Серійне виробництво подушок безпеки для мотоциклів планують розпочати у 2025 році.

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