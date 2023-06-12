Старий американський фургон перетворили на затишний будинок на колесах (фото)

В автобудинку є все необхідне для життя під час довгих подорожей. Будинок на колесах оснащений телевізором, аудіосистемою Sony та підсилювачем стільникового зв'язку.

На продаж виставили будинок на колесах на базі фургона Chevrolet Express 3500 2004 року випуску. За автобудинок просять 69 тисяч доларів. Подробиці про авто розповіли на сайті Skoolielivin.

Будинок на колесах збудувала компанія Bemyvan з Лас-Вегасу. Усі їхні проєкти унікальні та створені з урахуванням індивідуальних побажань клієнтів.

Автобудинок пофарбували у зелений колір, а його кузов імітує шкільний автобус. Усередині є все необхідне для життя.

Інтер'єр розрахований на дві особи. У кузові є двоспальне ліжко, яке може легко трансформуватися в кухонний стіл.

Усередині є ліжко на двох Фото: skoolielivin.com

На кухні є холодильник, плита, раковина та безліч місць для зберігання. Поруч розташований розкладний стіл та два крісла.

На кухні є плита, раковина та холодильник Фото: skoolielivin.com

В автобудинку є два резервуари, кожен з яких вміщує 159 літрів води. Живлення електроприладів забезпечують дві сонячні панелі. Усередині також можна знайти душ і туалет, що компостується.

Душ розташований усередині автобудинку Фото: skoolielivin.com

Пробіг будинку на колесах складає 160 000 км. Він у відмінному стані та не потребує ремонту.

Під капотом розташований 6,0-літровий двигун V8 потужністю 360 к.с. і 515 Нм крутного моменту. Цього достатньо, щоб упоратися з великою вагою автобудинку.

Раніше Фокус писав, що електрофургон Volkswagen ID.Buzz перетворили на будинок на колесах на двох.