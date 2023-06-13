Які дизельні кросовери з пробігом купують в Україні: найпопулярніші моделі (фото)

Українці найчастіше обирають німецькі, японські та корейські кросовери з пробігом. До рейтингу найпопулярніших моделей 2023 року увійшли як преміальні, так і бюджетні моделі.

Українці активно купують кросовери з дизельними двигунами. Експерти назвали найпопулярніші моделі за перші 5 місяців 2023 року. Про це повідомили на сайті АвтоСвіт.

В Україні кросовери мають величезний попит. Цей тип авто цінують за високу практичність та можливість їздити бездоріжжям.

За словами експертів, частка кросоверів на вторинному ринку України становить близько 24%. Українці все частіше звертають увагу на дизельні моделі, оскільки вони мають нижчу витрату палива.

Експерти назвали 15 найпопулярніших дизельних кросоверів з пробігом в Україні. Рейтинг складено на основі даних Головного сервісного центру МВС.

BMW X5 користується найбільшим попитом на ринку дизельних кросоверів Фото: BMW

Топ 15 найпопулярніших дизельних кросоверів з пробігом в Україні:

BMW X5 — 2768 авто. Volkswagen Touareg — 2557 авто. Nissan Qashqai — 2028 авто. Hyundai Santa Fe — 1894 авто. Kia Sorento — 1281 авто. Volkswagen Tiguan — 1270 авто. Audi Q7 — 1270 авто. Kia Sportage — 1105 авто. Toyota Land Cruiser — 1096 авто. Hyundai Tucson — 1073 авто. Renault Duster — 890 авто. Honda CR-V — 875 авто. Mercedes-Benz M-Class — 856 авто. Nissan X-Trail — 784 авто. Toyota RAV4 — 689 авто.

Раніше Фокус писав, що в Україні, попри війну, почали купувати більше розкішних автомобілів преміум-сегмента.