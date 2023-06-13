Старий спорткар Mazda отримав незвичайний тюнінг у стилі кіберпанк (відео)

Mazda MX-5 отримала безліч зовнішніх доробок, які зробили спорткар несхожим на оригінальне авто. Блогер надихнувся культовими фільмами про антиутопії майбутнього під час створення цього автомобіля.

Блогер Кріс Вотсон з Нової Зеландії модернізував свій спорткар Mazda MX-5 (Miata) у стилі відеоігри Cyberpunk 2077. Автомобіль виглядає так, ніби потрапив у наш час з майбутнього. Відео опублікували на YouTube каналі Tofu Auto Works.

Цей спорткар натхненний не лише відеогрою, а й культовими фільмами про антиутопії майбутнього. Вони зазвичай уявляють майбутнє брудним і похмурим.

Автомобіль отримав розширювачі колісних арок та був перефарбований у сірий колір. Також на кузові з'явилися ієрогліфи лаймового кольору.

На кузові можна знайти ієрогліфи лаймового кольору Фото: Скриншот

Ззаду можна знайти "плавник" як у прототипів для перегонів на витривалість. Спорткар оснастили жорстким дахом замість м'якого верху.

Від задніх ліхтарів позбулися. Їх замінили на світлову балку, створену зі сталевої скоби та полікарбонату.

Світлова балка замінила задні ліхтарі Фото: Скриншот

Приховані передні фари доповнили світлодіодними елементами. Також попереду можна знайти декоративний радіатор, до якого приєднано кабель.

Збірка ще не завершена і потребує безліч доробок. Блогер планує зробити спорткар ще ефектнішим шляхом встановлення додаткових світлових елементів на кузов.

Раніше Фокус писав, що гібридний спорткар BMW i8 отримав стильний тюнінг від ательє Liberty Walk.