Представлено перше екологічно чисте пальне для класичних автомобілів (фото)

Покупцям спершу буде запропоновано три види пального за ціною від 4,78 долара за літр. Воно може замінити традиційний бензин та не впливає на динамічні характеристики авто.

Компанія Coryton представила перше екологічно чисте пальне для класичних автомобілів Sustain Classic. Воно створене на рослинній основі та підходить для багатьох двигунів. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.

Coryton спочатку запропонує три види пального: Super 80, Super 33 і Racing 50. Вони набагато екологічніші, ніж звичайний бензин.

Пальне створене на рослинній основі Фото: Coryton

До складу Super 80 входить щонайменше 80% відновлюваних матеріалів. Це пальне знижує шкідливі викиди автомобіля більше ніж на 65%. Його вартість складає 5 доларів за літр.

Паливо Super 33 скорочує шкідливі викиди більше ніж на 25% і відповідає стандарту EN228 з октановим числом 98. Його вартість становить 4,78 долара за літр.

Найдорожчим паливом є Racing 50. Це високопродуктивна альтернатива бензину для перегонових автомобілів та суперкарів, яким потрібне паливо з вищим октановим числом.

Паливо Racing 50 скорочує шкідливі викиди більше ніж на 35%. Його вартість складає 6,59 долара за літр.

У Coryton заявили, що витрата екологічного палива ідентична традиційному бензину. Навіть звук вихлопної системи залишиться тим самим.

Паливо поставлятиметься з пакетом присадок преміумкласу, розробленим для очищення та захисту двигуна. Також їм можна заправляти не лише класичні автомобілі, а й сучасні авто із ДВЗ.

Раніше Фокус розповів, що компанія Zero Petroleum оголосила про старт продажів першого у світі екологічного палива