Автопілот Tesla звинуватили у сотнях ДТП у США: деталі розслідування

У NHTSA заявили, що у ДТП з вини автопілота Tesla загинуло 17 осіб. Сплеск дорожніх інцидентів міг статися через видалення радара, який допомагав автопілоту визначати відстань до об'єктів.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) звинуватила автопілот Tesla у 736 ДТП. Деякі дорожні інциденти закінчувалися летально. Про це розповіли на сайті Motor1.

За словами NHTSA, з 2019 року через автопілот Tesla сталося 736 ДТП у США. У деяких з таких аварій загинули 17 осіб.

У звіті сказано, що сплеск ДТП може бути пов'язаний з видаленням радара, який допомагав автопілоту визначати відстань до об'єктів. З 2021 року електромобілі Tesla оснащуються лише камерами, які записують усе, що відбувається довкола авто.

Зараз NHTSA проводить відразу кілька розслідувань, пов'язаних з автопілотом Tesla. У відомстві наголосили, що дорогами США їздять близько 800 000 електромобілів американського бренду.

Всі електромобілі Tesla поставляються з адаптивним круїз-контролем та автоматичним керуванням. Завдяки цьому обладнанню авто може самостійно утримувати смугу руху.

Також Tesla пропонує для своїх електромобілів опціональний пакет Enhanced Autopilot. Він дозволяє автомобілю автономно їздити дорогами, а також самостійно змінювати смугу руху.

Пакет автономного водіння (FSD) дозволяє електромобілю самостійно приймати рішення в залежності від дорожніх знаків на дорозі. Саме ця функція викликала найбільше суперечок в експертів.

Раніше Фокус писав, що електромобіль Tesla Cybertruck нарешті надійде у виробництво з кінця серпня цього року.