Новітній заряджений пікап Toyota для бездоріжжя з'явився в Україні (фото)

Toyota Tundra TRD Pro відрізняється новим кузовним обвісом та позашляховою підвіскою. Пікап оснащений гібридною силовою установкою потужністю 437 сил і здатний розганятися до сотні лише за 6 секунд.

В Україну привезли новітній заряджений пікап Toyota Tundra TRD Pro 2023 року. Автомобіль був імпортований до нашої країни із США. Про це розповіли в Instagram-акаунті topcars_u.a.

Toyota Tundra є флагманською моделлю серед усіх пікапів японського бренду. Версія TRD Pro відрізняється підвіскою, яка адаптована для бездоріжжя, та ще безліччю доробок.

Зовні модифікацію TRD Pro можна відрізнити за новим кузовним обвісом та логотипами з назвою зарядженої версії. Цей екземпляр пофарбований у яскравий червоний колір.

Версія TRD Pro відрізняється кузовним обвісом Фото: Topcars UA

На Toyota Tundra TRD Pro встановлена додаткова світлотехніка, яка може стати в пригоді на бездоріжжі. Також версія TRD Pro пропонує чорні 18-дюймові колісні диски, які взуті у позашляхові шини.

У салоні є декілька логотипів TRD Pro Фото: Topcars UA

Toyota Tundra TRD Pro оснащена гібридною силовою установкою з 3,5-літровим двигуном та електромотором сумарною потужністю 437 к.с. і 790 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6 секунд, а максимальна швидкість становить 172 км/год.

Нагадаємо, що ціни на Toyota Tundra у США стартують з $35 950. За версію TRD Pro доведеться заплатити від $70 920.

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