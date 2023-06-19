Експерти назвали електромобілі з найшвидшою швидкістю зарядки (фото)

Деяким електромобілям достатньо лише 20 хвилин, щоб поповнити запас акумуляторної батареї більш ніж на 300 км пробігу. Ці моделі підтримують новітні стандарти швидкого заряджання.

Експерти протестували швидкість заряджання популярних електромобілів у реальних умовах. Вони двічі заряджали батареї по 10 хвилин, щоб визначити фаворитів. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Бренд Tesla, попри рекордні показники продажів по всьому світу, не став фаворитом у цьому випробуванні. Інший американський виробник електромобілів зміг упевнено випередити конкурентів.

Lucid Air Grand Touring за 20 хвилин може поповнити запас акумулятора на 335 км пробігу. Усього за 10 хвилин запас ходу збільшується на 200 км.

Lucid Air Grand Touring поповнив запас батареї на 335 км пробігу всього за 20 хвилин Фото: Lucid Motors

Друге місце зайняв електромобіль Tesla Model S Plaid. За підрахунками експертів, 20 хвилин зарядки відновлять запас ходу на 311 км.

На третьому місці розташувалася Kia EV6 LR RWD. Модель поповнила запас акумуляторної батареї на 307 км пробігу за 20 хвилин.

Електромобілі з найвищою швидкістю заряджання:

Lucid Air Grand Touring — 335 км (за 20 хвилин). Tesla Model S Plaid — 311 км. Kia EV6 LR RWD — 307 км. Tesla Model 3 LR AWD — 272 км. Tesla Model Y LR AWD — 259 км. Porsche Taycan GTS — 246 км. BMW iX xDrive50 — 219 км. Polestar 2 LR SM — 212 км. Volkswagen ID.4 Pro — 208 км. BMW i4 eDrive40 — 201 км. Rivian R1T — 200 км. Ford Mustang Mach-E — 177 км. Ford F-150 Lightning — 175 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує інноваційні електромобілі із запасом ходу до 1500 км.