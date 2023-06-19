Названо гібридні авто з найбільшим запасом ходу на електротязі

Деякі гібридні автомобілі можуть проїхати понад 100 км виключно на електротязі. Більшість автовиробників пропонують відразу декілька Plug-in гібридів у своєму модельному ряді.

Експерти проаналізували ринок Plug-in гібридних автомобілів та назвали моделі з найбільшим запасом ходу на електротязі. Вони визначили найкращі моделі від кожного виробника. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Гібридні автомобілі є відмінним компромісом між традиційними автомобілями та електромобілями. Plug-in гібриди додають можливість їздити тільки на електротязі.

Експерти визначили гібридні авто з найбільшим запасом ходу на електротязі від 23 виробників. Ці моделі дозволяють сильно заощаджувати на бензині.

Plug-in гібриди з найбільшим запасом ходу на електротязі:

Alfa Romeo Tonale 1.3 PHEV — 69 км;

Audi Q5 50 TFSI e Sport — 63 км;

Bentley Bentayga Hybrid — 45 км;

BMW X5 xDrive50e M Sport — 109 км;

Citroen C5 Aircross 1.6 Plug-in Hybrid — 66 км;

Cupra Formentor 1.4 eHybrid 204 V1 — 55 км;

DS 7 1.6 E-Tense Performance Line + — 53 км;

Ford Kuga 2.5 PHEV — 66 км;

Hyundai Tucson 1.6 TGDi Plug-in Hybrid — 61 км;

Jaguar F-Pace 2.0 P400e — 64 км;

Jeep Grand Cherokee — 50 км;

Kia Sportage 1.6T GDi PHEV — 69 км;

Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e — 121 км;

Lexus NX 450h + — 72 км;

Mazda CX-60 2.5 PHEV — 63 км;

Mercedes-Benz GLC 300e 4Matic — 129 км;

MG GS 1.5 T-GDI PHEV — 51 км;

Peugeot 3008 1.6 Hybrid 225 Allure Premium + — 69 км;

Porsche Cayenne E-Hybrid — 74 км;

Renault Captur 1.5 E-Tech Techno — 48 км;

Suzuki Across 2.5 PHEV E-Four — 74 км;

Vauxhall/Opel Grandland 1.6 Hybrid Ultimate — 63 км;

Volvo XC60 2.0 T6 Recharge PHEV Core Plus — 76 км.

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