В Україні помітили рідкісний та потужний седан Mercedes Brabus за $220 000 (фото)

У Brabus зробили Mercedes-Benz S-Class агресивнішим і спортивнішим. Седан оснащений 500-сильним двигуном та здатний розвивати швидкість до 250 км/год.

У Києві помітили рідкісний Mercedes-Benz S-Class, доопрацьований німецьким тюнінг-ательє Brabus. Спортивний седан відрізняється ексклюзивним обвісом та внутрішніми доробками. Знімки опублікували на сторінці topcars_u.a в Instagram.

Седан пофарбований у чорний колір і позбавлений хромованої обробки. На автомобілі можна знайти кілька логотипів Brabus.

Зовні Mercedes-Benz S-Class S 500 L 4MATIC Brabus можна розпізнати за кузовним обвісом. Седан отримав нові бампери, а позаду розташовані спортивні вихлопні патрубки та масивний дифузор.

Також на седан встановлені 21-дюймові колісні диски Brabus Monoblock M чорного кольору. Вони взуті у спортивні шини Michelin.

Mercedes-Benz S-Class S 500 L 4MATIC Brabus оснастили 21-дюймовими колісними дисками Фото: Topcars UA

Mercedes-Benz S-Class S 500 L 4MATIC Brabus оснащений 3,0-літровим турбованим двигуном потужністю 500 к.с. і 590 Нм крутного моменту. Це дозволяє седану розганятися від 0 до 100 км/год за 4,7 секунди. Максимальна швидкість становить 250 км/год.

Ціни на Mercedes-Benz S-500 L 4MATIC Brabus починаються від $220 000. Такі авто виготовляються на замовлення з урахуванням усіх побажань клієнта.

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