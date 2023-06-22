У лісі знайшли покинутий позашляховик Land Rover: він роками стояв на місці (відео)

Попри занедбаний зовнішній вигляд двигун Range Rover і його інтер'єр чудово збереглися. Блогери планують поновити позашляховик до оригінального стану.

У Вельсі в лісі знайшли покинутий позашляховик Land Rover Range Rover 1987 року випуску. Пробіг автомобіля становить лише 37 015 км. Про це розповіли на сайті Motor1.

Позашляховик покритий товстим шаром бруду й пилу. Під листям видніється капот, який покритий зеленими плямами.

Цей Range Rover стоїть біля невеликої хатини в лісі. Поруч із ним розташовані ще кілька автомобілів.

Блогери залізли всередину позашляховика та здивувалися, коли помітили, що інтер'єр чудово зберігся. Кнопки на центральній консолі залишаються блискучими, а циферблати на панелі приладів, як і раніше, добре видно.

Моторний відсік хоч і брудний, але двигун має непоганий вигляд. Судячи з наклейки на кузові, автомобіль востаннє було зареєстровано у 2005 році.

Перевірка показала, що цей Range Rover оснащений 3,5-літровим двигуном V8 потужністю 165 к.с. і 279 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість позашляховика становить 170 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в Бельгії біля міста Мальмеді знайшли покинутий автосалон Volvo, який не працює вже понад три десятиліття.