В Україні боржникам за комунальні послуги можуть заборонити купувати автомобілі

Законопроєкт покликаний спростити виплату боргів для чесних боржників. Також у Верховній Раді розглядають обмеження на купівлю авто для інших категорій осіб.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким боржники за комунальні послуги не зможуть зареєструвати автомобілі під час купівлі. Про це розповіла ексголова Податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна.

Урядовий законопроєкт № 9363 "Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження" передбачає заборону на купівлю авто для певних категорій осіб. Зокрема, такої можливості можуть позбутися боржники за послуги ЖКГ.

Під час реєстрації транспортного засобу проводитиметься перевірка, яка покаже, чи є покупець у Єдиному реєстрі боржників. Якщо така інформація підтвердиться, цій особі буде заборонено купувати авто.

Також банки не зможуть продовжувати депозитні договори, а повинні сповіщати виконавця про суму депозиту у відсотках. Після цього на депозит буде накладено арешт.

У Мін'юсті пояснили, що ці нововведення потрібні для того, щоб чесні боржники змогли простіше виплатити борги. При цьому в цю категорію додано й заборгованості за послуги ЖКГ.

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