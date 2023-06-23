Представлено бюджетний McLaren за $2400: у нього два колеса та електромотор (фото)

Усього буде випущено 469 екземплярів McLaren Lavoie Series 1. Електросамокат може проїхати до 61 км на одному заряді, а максимальна швидкість становить 40 км/год.

Компанія McLaren Applied представила електричний самокат Lavoie Series 1. Модель вирізняється унікальною технологією складання. Про це повідомили на сайті Top Gear.

McLaren Lavoie Series 1 може скластися за допомогою натискання на кнопку. Ця технологія називається "Flowfold" і була запатентована британським виробником.

Електросамокат отримав запатентовану технологію складання Фото: McLaren

Спереду розташована незвичайна світлотехніка трикутної форми. Також з боків встановлені світлодіодні смуги, для кращого виявлення водія самоката вночі.

Спереду розташовані трикутні фари Фото: McLaren

Електросамокат можна замовити в декількох кольорах на вибір. Загалом буде випущено 469 екземплярів, кожен з яких отримає свій індивідуальний номер і табличку з підписом дизайнера Яна Каллума.

McLaren Lavoie Series 1 доступний у двох версіях — стандартній і MAX. Перша модифікація оснащена акумуляторною батареєю місткістю 468 Вт⋅год і може проїхати до 40 км на одному заряді. Вартість цієї версії становить $2400.

McLaren Lavoie Series 1 MAX пропонує акумуляторну батарею місткістю 702 Вт⋅год, що забезпечує запас ходу до 61 км. Ціна топової модифікації становить $2780.

Електросамокат може розвивати максимальну швидкість 40 км/год. Водії можуть обрати три режими їзди: економний, крейсерський і спортивний.

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