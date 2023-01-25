Розкіш на двох колесах: Bugatti оновила свою найдешевшу модель (фото)

Електросамокат Bugatti можна замовити в трьох кольорах. Він здатний розганяти до 35 км/год і може проїхати 56 км на одному заряді.

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Отримати частинку розкішного бренду Bugatti можна не маючи мільйонів доларів на рахунку. Для цього достатньо купити найдешевший продукт бренду — електричний самокат, який оновили для 2023 року. Подробиці розповіли на сайті Motor1.

Варто відзначити, що електросамокати не виготовляють на тому ж заводі, що й гіперкар Bugatti. Їхнім виробництвом займається компанія Bytech.

Електричний самокат Bugatti вперше дебютував у 2022 році. Для 2023 року модель оновили та зробили ще кращою.

Місткість акумуляторної батареї самокату збільшили з 10 до 15,6 А∙год. Його потужність складає 36 В.

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Рухає самокат електромотор потужністю 1000 Вт. Максимальна швидкість становить 35 км/год, а запас ходу — 56 км на одному заряді.

Корпус самоката Bugatti став ширшим і довшим, ніж у моделі 2022 року. Тепер він ще стійкіший на дорозі під час руху на великій швидкості.

[ + – ] Електричний самокат Bugatti у 2023 році отримав 10-дюймові колеса Фото: Bugatti

На електричний самокат встановили 10-дюймові колеса. Шини безкамерні та мають стійкість до проколів.

Крім цього, електросамокат отримав цифровий дисплей і захист паролем. Рама пропонується в трьох різних кольорах, один із яких виконаний у вигляді жовто-чорної лівреї на честь Етторе Бугатті. Ціни на модель поки не оголошено.

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