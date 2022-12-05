Магнієвий корпус та електромотор: представлений найдешевший і незвичайний McLaren (фото)

Електричний самокат Lavoie Series 1 від McLaren важить лише 16,5 кг і легко складається. Заряду батареї вистачає на 50 км пробігу.

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McLaren відкрив для себе новий напрямок діяльності. Тепер британська компанія випускає не лише суперкари та авто для прегонів, а й електросамокати. Подробиці першої моделі Series 1 розкрито на офіційному сайті McLaren.

[ + – ] Самокат дуже легко складається

Електросамокат McLaren Series 1 створено новою дочірньою компанією Lavoie, яка спеціалізується на електричних силових установках. Приймання замовлень на нього стартує з січня. Ціна поки не оголошена, але в будь-якому випадку це буде найдоступніший McLaren.

[ + – ] Самокат забезпечений потужним діодним підсвічуванням

Втім, за мірками електросамокатів, новий McLaren Lavoie Series 1 буде недешевим. Його корпус виконали з дорогого та легкого магнію, що знизило масу до 16,5 кг. Також передбачені супутникова навігація, система швидкого складання самоката і потужне діодне підсвічування, що робить його помітнішим у темний час доби.

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Lavoie Series 1 має запас ходу в 50 км, а зарядити його в домашніх умовах можна за 2 години. Максимальна швидкість становить 30 км/год, адже не дозволяють європейські правила.

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