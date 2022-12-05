Магниевый корпус и электромотор: представлен самый дешевый и необычный McLaren (фото)

Электрический самокат Lavoie Series 1 от McLaren весит всего 16,5 кг и легко складывается. Заряда батареи хватает на 50 км пробега.

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McLaren открыл для себя новое направление деятельности. Теперь британская компания выпускает не только суперкары и гоночные авто, но и электросамокаты. Подробности первой модели Series 1 раскрыты на официальном сайте McLaren.

[ + – ] Самокат очень легко складывается

Электросамокат McLaren Series 1 создан новой дочерней компанией Lavoie, которая специализируется на электрических силовых установках. Прием заказов на него стартует с января. Цена пока не объявлена, но в любом случае это будет самый доступный McLaren.

[ + – ] Самокат снабжен мощной диодной подсветкой

Впрочем, по меркам электросамокатов новый McLaren Lavoie Series 1 будет недешевым. Его корпус выполнили из дорогого и легкого магния, что снизило массу до 16,5 кг. Также предусмотрены спутниковая навигация, система быстрого складывания самоката и мощная диодная подсветка, делающая его заметнее в темное время суток.

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Lavoie Series 1 обладает запасом хода в 50 км, а зарядить его в домашних условиях можно за 2 часа. Максимальная скорость составляет 30 км/ч, ведь больше не разрешают европейские правила.

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