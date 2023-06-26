Яскравий дизайн і мала витрата палива: представлено новий компактний кросовер Toyota (фото)

Нова Toyota C-HR стала виразнішою на вигляд і просторішою всередині. Кросовер запропонують виключно в гібридних версіях.

Нова Toyota C-HR другого покоління офіційно представлена. Компактний кросовер надійде в продаж на європейському ринку до кінця року. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Toyota.

У кросовера виразний клиноподібний силует Фото: Toyota

Дизайн Toyota C-HR 2024 виконаний у новому фірмовому стилі і практично не відрізняється від торішнього передсерійного концепт-кара. У авто клиноподібний силует із піднятою задньою частиною, високою віконною лінією і великими кутами нахилу стійок даху. Загострений "ніс" поєднується з тоненькими діодними фарами і широкою решіткою радіатора.

Кросовер Toyota C-HR побудований на новій платформі TNGA, однак за розмірами його можна порівняти з попередником.

За габаритами авто можна порівняти з попередником Фото: Toyota

Габарити Toyota C-HR 2024:

довжина — 4360 мм;

ширина — 1830 мм;

висота — 1564 мм;

колісна база — 2640 мм.

Незважаючи на це, всередині стало просторіше — простір над головою збільшено на 30 мм. У салоні з'явилася віртуальна панель приладів, а тачскрін мультимедіа збільшено до 12,3 дюймів у діагоналі. Серед опцій з'явилися великий панорамний дах, функція доступу в салон зі смартфона і потужна акустика JBL.

У салоні з'явився віртуальний щиток приладів

Усі Toyota C-HR 2024 будуть гібридами — силові установки запозичили у нового Prius. На вибір доступні стандартні гібриди на 140 і 190 к. с., а також 223-сильна версія, що заряджається.

Найпотужніший Toyota C-HR 2024 розганяється до 100 км/год за 7,4 с і розвиває 180 км/год, а також здатний проїхати 66 км на електротязі. Витрата палива в 140-сильній версії становить лише 4,8 л/100 км. Запропоновано модифікації з переднім і повним приводом.

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