Mazda показала екстремальні пікапи для найсуворіших умов (фото)

Mazda BT-50 SP Pro і Thunder Pro отримали посилену підвіску і позашляхову гуму, а їхній кліренс збільшено. Пікапи пропонують у версіях потужністю 150-190 к. с.

Пікап Mazda BT-50 2023 отримав дві нові модифікації SP Pro і Thunder Pro. Їх підготували до важкого бездоріжжя. Подробиці новинок розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Mazda BT-50 Thunder Pro отримала сталеві бампери Фото: Mazda

Mazda BT-50 допрацювали в австралійському підрозділі компанії. У варіанті SP Pro кліренс збільшено на 50 мм (до 285 мм), встановлено позашляхові шини і додаткову світлодіодну оптику. Крім того, з'явилися посилені пружини підвіски і амортизатори.

Кліренс Mazda BT-50 збільшено до 285 мм Фото: Mazda

Нова Mazda BT-50 Thunder Pro отримала все перераховане вище обладнання, а також потужні сталеві бампери, дуги в кузові і шноркель для подолання водних перешкод. Крім того, з'явилися пластикові розширювачі арок і наповнені азотом амортизатори.

В оздобленні салону використана шкіра, розбавлена чорними лакованими вставками. Оснащення охоплює камеру заднього виду, роздільний клімат-контроль і підігрів сидінь.

Салон Mazda BT-50 оздоблений шкірою Фото: Mazda

Пікапи Mazda BT-50 пропонують з 1,9-літровим 150-сильним і 3,0-літровим 190-сильним турбодизелями. Усі вони оснащені 6-ступінчастою автоматичною КПП і повним приводом зі знижувальною передачею.

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