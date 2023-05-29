Двигун Toyota та електрифікація: розкрито перші подробиці нової Mazda CX-5

Кросовер Mazda CX-5 збереже звичне компонування з поперечно розташованим двигуном. Модель запропонують у гібридному виконанні.

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Нова Mazda CX-5 третього покоління з'явиться не раніше 2025 року. Японський автовиробник все ж таки продовжив розвиток своєї найпопулярнішої моделі, хоча раніше була інформація, що її знімуть з виробництва. Деталі нового кросовера стали відомі журналістам австралійського сайту The Drive.

Джерела Mazda повідомили, що розробка CX-5 ще йде, тому в 2023 і 2024 році модель точно не представлять. На деяких ринках модель продаватиметься паралельно з новою Mazda CX-50.

Повідомляється, що кросовер Mazda CX-5 збереже знайоме компонування з розташованим поперечно двигуном і переднім або повним приводом. Це означає, що вона не отримає нову задньопривідну платформу Mazda CX-60 та CX-90.

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Також стало відомо, що нова Mazda CX-5 стане гібридом, адже найближчими роками автовиробник представить лише електрифіковані моделі. Силову установку надасть Toyota: за однією версією, її запозичать у Toyota RAV4, за другою – у Toyota Corolla Cross.

Нагадаємо, що кросовер Mazda CX-5 – найпопулярніша модель у лінійці японського бренду. Минулого року зібрали 365 135 цих авто, а всього з 2012 року випущено понад 3,5 мільйони кросоверів.

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