Повернення легенди: презентовано новий шестиколісний "Гелендваген" (фото)

Шестиколісний "Гелендваген" отримав портальні мости і величезні шини, а його кліренс сягає 472 мм. Модель пропонують у двох варіантах за потужністю.

У лінійці Mercedes G-Class знову з'явилися шестиколісні версії. Одразу дві таких модифікації створили в ательє Brabus. Про це повідомляється на його офіційному сайті.

Brabus XLP 800 6x6 Adventure Фото: brabus.com

У Brabus вирішили не чекати можливої появи шестиколісного варіанту у нинішнього покоління "Гелендвагена", а побудували такі пікапи своїми силами.

Салон оздоблений дорогою шкірою і карбоном Фото: brabus.com

Фахівці Brabus подовжили і посилили раму Mercedes G-Class, додали третю вісь і вантажний кузов. Природно, збільшено кліренс (до 472 мм), з'явилися карбонові розширювачі арок, лебідка, багажник на даху, додаткова оптика і позашляхова гума.

Brabus XLP 900 6x6 Superblack Фото: brabus.com

Тюнінг "Гелендвагена" не обійшовся без фірмових портальних мостів і посиленої підвіски. Салон оздоблений дорогою перфорованою шкірою і карбоном.

Brabus XLP 800 6x6 Adventure оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо на 800 к. с. і 1000 Н∙м. З 9-ступінчастою автоматичною КПП він розганяється до 100 км/год за 5,8 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км/год. Ціна пікапа починається з 1,1 мільйона євро.

Вартість позашляховика стартує з 1,1 млн євро Фото: brabus.com

Якщо цього мало, є Brabus XLP 900 6x6 Superblack за 1,186 млн євро. Його 4,5-літрова вісімка розвиває 900 к. с. і 1250 Н∙м. Він стартує до 100 км/год за 5,2 с.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes знімають з виробництва найпопулярнішу версію "Гелендвагена".

Також ми писали, що в Україні з'явиться потужний електрокросовер Mercedes.