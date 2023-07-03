Volkswagen Caddy стане економічним гібридом: перші фото і подробиці

Гібрид Volkswagen Caddy, що підзаряджається, отримає потужну 204-сильну установку і зможе проїхати понад 50 км на електротязі. Модель запропонують у пасажирській і вантажній версіях.

У випробуванні на випробуваннях зняли новий Volkswagen Caddy в незвичайному виконанні. Популярний мінівен отримає гібридну версію. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Для мінівена готують 204-сильну установку Фото: carscoops.com

Volkswagen Caddy eHybrid (саме так назвали модель) отримає силову установку, знайому за Golf і Passat. Вона складається з 1,5-літрової бензинової турбочетвірки і електромотора сумарною потужністю 204 к.с. Мінівен не тільки стане економічнішим, а й зможе проїхати не менше 50 км на електротязі.

Візуально гібрид Volkswagen Caddy нічим не відрізняється від бензинових і дизельних версій моделі. На фото потрапила пасажирська версія моделі, але вантажний фургон також має отримати електрифіковану версію.

Гібрид VW Caddy, що підзаряджається, запропонують у двох варіантах за довжиною. Головне нововведення в салоні — великий 15-дюймовий тачскрін із поліпшеною мультимедійною системою.

У салоні встановлено 15-дюймовий тачскрін Фото: carscoops.com

Презентація Volkswagen Caddy eHybrid запланована на 2024 рік. Гібрид, що підзаряджається, безсумнівно стане найдорожчою версією моделі.

Раніше Фокус повідомляв, що у Volkswagen відмовилися від ідеї відродити культовий Beetle.

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