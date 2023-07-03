Китайці представили недорогий електрокросовер із запасом ходу 1455 км (фото)

AITO M5 доступний для попереднього замовлення в Китаї за ціною від 35 800 доларів. Новинка здатна розганятися від 0 до 100 км/год лише за 4,4 секунди та оснащена передовими системами безпеки.

У Китаї надійшов у продаж оновлений електрокросовер AITO M5, створений спільно з компанією Huawei. Новинка доступна в декількох версіях із заднім і повним приводом. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

AITO M5 отримав стильний дизайн з вузькими передніми фарами та масивною решіткою радіатора. На даху встановлено лідар для роботи деяких систем безпеки.

Спереду встановлені вузькі фари Фото: AITO

Ззаду встановлені ліхтарі, які з'єднані світлодіодною смугою. Назва бренду AITO доповнює задню світлотехніку.

Логотип AITO підсвічується разом із задньою оптикою Фото: AITO

Бічні дверні ручки втоплені в кузов. Вони висуваються назовні тільки під час активації.

Електрокросовер можна замовити в шести кольорах кузова. У базову комплектацію входять системи допомоги під час водіння другого рівня, три радари міліметрового діапазону, 12 ультразвукових радарів і 5 камер.

На авто встановлено 20-дюймові п'ятиспицеві колісні диски. Позаду них розташовані червоні гальмівні супорти.

В інтер'єрі розмістили 10,25-дюймову цифрову панель приладів і 15,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Вони працюють на базі операційної системи Huawei Harmony OS 3.0.

В інтер'єрі встановлено два великі дисплеї Фото: AITO

Також всередині є два підстаканники та два зарядні пристрої з підтримкою бездротової зарядки. У базовій комплектації доступна аудіосистема Huawei Sound.

AITO M5 оснащений електромотором і 1,5-літровим бензиновим двигуном, який заряджає батарею. Задньопривідна модифікація видає 272 к.с. потужності та 360 Нм крутного моменту, а повнопривідна — 496 к.с. потужності та 675 Нм крутного моменту. Максимальний запас ходу становить 1455 км з повним баком і зарядженою батареєю.

Задньопривідна версія здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 7,1 секунди. Повнопривідна модифікація виконує цю вправу всього за 4,4 секунди.

Базова версія AITO M5 доступна за ціною 259 800 юанів (35 800 доларів). За повнопривідну версію кросовера доведеться заплатити 279 800 юанів (38 500 доларів).

Раніше Фокус писав, що в Китаї надійшов у продаж електрокросовер Aion V Plus 2024 модельного року.