У Києві утворилися величезні затори через ремонтні роботи: де обмежено рух

Рух транспорту ускладнено відразу в кількох районах Києва. Це пов'язано з масштабними роботами з ремонту доріг у столиці, які проводитимуть до 30 листопада.

На деяких вулицях Києва утворилися величезні затори. Рух обмежено через масштабний ремонт доріг у столиці. Про це повідомили в Патрульній поліції Києва.

Найсильніше рух ускладнено на Кільцевій дорозі та під'їздах до Північного мосту. Ремонтні роботи проводять одразу в кількох районах Києва.

Де в Києві обмежено рух?

Окружна дорога

Рух транспорту на Кільцевій дорозі буде обмежено з 3 до 17 липня. Там проводять капітальний ремонт дорожнього полотна. Ремонтні роботи торкнуться ділянки від вулиці Територіальної оборони до Одеської площі.

Центр

До 25 липня буде частково обмежено рух транспорту на Парковій дорозі. Там проводитиметься ремонт дороги до Дніпровського узвозу.

Також до 31 серпня заплановані ремонтні роботи на ділянці від вулиці Дарвіна до вулиці Басейної. На вулиці Богдана Хмельницького до 30 вересня ремонтуватимуть бруківку.

Лівий берег

На Північному мосту спостерігаються великі затори, пов'язані з ремонтом дорожнього полотна. Крім цього ремонтні роботи проводяться на Воскресенському проспекті. Там рух частково обмежено до 30 вересня.

Шулявка

На Шулявці проводитиметься ремонт на вулицях Олександра Довженка, Олени Теліги в напрямку проспекту Берестейського. Також до 30 листопада буде завершено реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу.

Нивки

Частково обмежено рух транспорту по вулиці Щербаківського. Дорожнє полотно оновлюють на ділянці від площі Марченка до вулиці Вовчегірської.

Вокзал

На вулиці Митрополита Липківського проводять капітальний ремонт. Рух транспорту буде частково обмежено до 15 липня.

Ремонт проводять на ділянці від вулиці Гетьмана Скоропадського до вулиці Георгія Кірпи. Заплановано облаштувати 6-7 смуг транспортного руху.

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