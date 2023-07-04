У Китаї презентували недорогий рамний пікап вартістю від $12 800 (фото)

Нові Maxus Interstellar пропонують у двох варіантах за довжиною та оснащують бензиновими і дизельними моторами потужністю до 261 к. с. У лінійці присутня позашляхова версія моделі.

Китайський концерн SAIC презентував нове сімейство середньорозмірних пікапів Maxus Interstellar. Воно складається з трьох варіантів однієї моделі, які суттєво відрізняються один від одного. Про це повідомляє сайт Autohome.

Пікапи є глибокою модернізацією Maxus/MG T60, який можна зустріти і в Україні. Їх пропонують у двох варіантах за довжиною — 5365 і 5680 мм.

Maxus Interstellar L Фото: SAIC

Maxus Interstellar L

Початковий Interstellar L — ультрабюджетна модель вартістю від 12 800 доларів. Він практично не змінився зовні порівняно з Maxus T60, а в салоні тільки встановили 10,1-дюймовий тачскрін.

У салоні Maxus Interstellar L з'явився тачскрін мультимедіа Фото: SAIC

Пікап Maxus Interstellar L комплектують 2,4-літровим бензиновим двигуном потужністю 160 к. с. і 2,0-літровим 143-сильним турбодизелем і пропонують тільки з механічною КПП. Привід — задній або повний.

Maxus Interstellar R

Maxus Interstellar R коштує від 15 500 доларів і візуально відрізняється пластиковими розширювачами арок. Його салон повністю перероблено — встановлено нову передню панель із двома 10,25-дюймовими дисплеями.

У Maxus Interstellar R на передній панелі встановили два дисплеї Фото: SAIC

Турбодизель у Maxus Interstellar R потужніший — 163 к. с. Також можна обрати 2,0-літрову бензинову турбочетвірку на 261 к. с., а за доплату пропонують 8-ступінчастий автомат.

Maxus Interstellar H

Топовий Maxus Interstellar H відрізняється від побратимів дизайном передньої частини з величезною решіткою радіатора і тоненькими діодними фарами як у позашляховика Maxus Territory. Салон також повністю інший — з великими 12,3-дюймовими дисплеями і важелем КПП на рульовій колонці.

Maxus Interstellar H Фото: SAIC Maxus Interstellar H можна замовити в позашляховому виконанні Фото: SAIC

Пікап отримав двигуни від Maxus Interstellar R, а також 218-сильний турбодизель. Ціна пікапа стартує з 18 900 доларів.

Салон Maxus Interstellar H повністю перероблено Фото: SAIC

Крім того, для Maxus Interstellar H доступна версія підвищеної прохідності. Такий пікап отримав посилені бампери, додатковий захист днища, позашляхову гуму, шноркель, лебідку. Він доступний тільки у 218-сильній версії та багато оснащений, тому відчутно дорожчий — 36 800 доларів.

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