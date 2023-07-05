У Києві тимчасово обмежать рух вантажівок: назвали причину

У Києві середня денна температура повітря перевищила позначку в +28ºС, через що асфальт більш схильний до деформування. За дотриманням вимог стежитиме поліція.

У Києві з 5 липня вводять обмеження на рух великовагових транспортних засобів. Це пов'язано з високою температурою в столиці. Про це повідомили на сайті Київської міської державної адміністрації.

У Києві середня денна температура повітря перевищила позначку в +28ºС. Через це з 10:00 до 22:00 буде обмежено в'їзд і пересування містом транспорту вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.

"Обмеження стосуються не тільки в'їзду до Києва, а й пересування столицею", — ідеться в повідомленні.

У Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації зазначили, що поліцейські контролюватимуть дотримання вимог водіями вантажівок. Такі обмеження регулярно вводять з 2010 року.

Обмеження застосовуються для того, щоб великовагові транспортні засоби не пошкодили дорожнє покриття. За високої температури асфальт більш схильний до деформування.

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