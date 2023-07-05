В Індії показали незвичайну електричну вантажівку в стилі Tesla Cybertruck (фото)

Tresa Model V0.1 оснастять кількома електромоторами сумарною потужністю до 475 сил. Електрична вантажівка може вийти на глобальний ринок вже у 2025 році.

Індійська компанія Tresa Motors представила незвичайну електричну вантажівку Model V0.1. Дизайн новинки натхненний пікапом Tesla Cybertruck. Про це розповіли на сайті autocarpro.in.

Tresa Model V0.1 отримав прямокутний дизайн з вузькими передніми фарами. Замість бічних дзеркал заднього огляду будуть встановлені камери.

Вантажівка має прямокутний дизайн Фото: Tresa Motors

Задні колеса вантажівки закриває панель кузова. Це дасть змогу зробити новинку більш обтічною.

Tresa Motors планують продавати Model V0.1 у різних країнах світу. Розробники вантажівки впевнені, що вона зможе конкурувати з популярними бензиновими та дизельними моделями.

"В Індії є потенціал стати глобальним центром електромобілів найближчими роками", — упевнений засновник Tresa Motors Рохан Шраван.

Tresa Model V0.1 побудований на платформі Axial Flux Motor Platform FLUX350. Архітектура дає змогу оснастити вантажівку кількома електромоторами сумарною потужністю до 475 к.с.

Вихід електричної вантажівки на ринок заплановано на 2025 рік. Зараз інженери зосереджені на тому, щоб доопрацювати модель.

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