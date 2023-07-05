В Україні помітили рідкісне купе Mercedes Brabus за $180 000 (фото)

Mercedes-Benz S-Class Coupe отримав безліч зовнішніх доопрацювань. Преміальне купе здатне розганятися від 0 до 100 км/год лише за 4,6 секунди.

У Рівному помітили заряджене купе Mercedes-Benz S-Class Coupe (C217) з тюнінгом від ательє Brabus. Такий автомобіль коштував близько $180 000, коли був новим. Про це розповіли на сайті ТопЖир.

Цей Mercedes-Benz S500 2014 року випуску отримав кілька візуальних доопрацювань від Brabus. Вони охоплюють новий кузовний обвіс, фірмову решітку радіатора та бічні дзеркала заднього огляду з карбону.

У Brabus також пропонували форсування двигуна до 700 або 800 сил Фото: brabus.com

Кузов спорткара пофарбований у сірий металік. Зовнішній вигляд доповнюють нові колісні диски збільшеного діаметра.

Характеристики цього купе невідомі. Стандартний Mercedes-Benz S500 оснащений 4,7-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 455 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,6 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

Brabus також пропонували кілька варіантів форсування двигуна. Пакети доопрацювань давали змогу підняти потужність спорткара до 700 або 800 к.с.

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