Раритети на галявині: у лісі виявили величезне кладовище ретроавто (відео)

Старовинні автомобілі кинуті просто посеред лісу і перетворилися на купи металу. Серед них є рідкісні колекційні моделі.

У Франції знайшли звалище зі старовинними автомобілями. Машини не один десяток років іржавіють просто неба в лісі. Їм присвятили відео на Youtube-каналі The Bearded Explorer.

Peugeot 404 Фото: скриншот / YouTube

Місце розташування кладовища авто не розкривають, відомо лише, що воно розташоване на півночі Франції. На звалищі зібрано кілька десятків машин, випущених з 50-х по 70-ті роки.

Peugeot 203 Фото: скриншот / YouTube

Десятиліття на вулиці далися взнаки — автомобілі проржавіли і більшість із них перетворилися на купи металобрухту. Крізь машини навіть проросли дерева. Але ж серед них є колекційні моделі.

Mercedes-Benz W110 Фото: скриншот / YouTube

Більшість машин на звалищі — французькі. Зокрема, там залишили по кілька знаменитих Citroen DS, седани Renault Dauphine, Peugeot 403 і 404. Крім того, ідентифіковано комерційні пікап Peugeot 203 і фургон Renault Estafette.

Досить рідкісними є Panhard Dyna Z і PL 17 50-х років. Ще один раритет із цієї ж епохи — Simca Vedette із 2,4-літровим V8 Ford.

Італійський автопром представляє Fiat 600, а німецький — одразу три Mercedes-Benz W110, які вважаються попередниками E-Class.

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