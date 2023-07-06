Завидна надійність: вінтажний Chevrolet 30-х завівся після 69 років простою (відео)

Chevrolet AD Universal 1930 року вважався дешевою бюджетною моделлю від General Motors. Проте автомобіль якісно зібраний і його легко оживили.

У США виявили занедбаний Chevrolet AD Universal 1930 року. Старовинний седан не виїжджав на дороги 69 років. Знахідці присвятили відео на Youtube-каналі What the Rust?

Автомобіль відправлять на реставрацію Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet AD Universal експлуатували до 1954 року. Потім машину поставили в гараж, де вона і простояла до наших днів.

За автомобілем ніхто не доглядав, тому за майже сім десятиліть на кузові з'явилася іржа. Проте стан Chevrolet цілком пристойний і навіть рідне внутрішнє оздоблення дуже добре збереглося. Автомобіль повністю комплектний і відреставрувати його нескладно.

Салон Chevrolet непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Мало того, двигун Chevrolet AD Universal виявився довговічним. Його розібрали, прочистили, замінили свічки запалювання — і мотор завівся.

Шестициліндровий двигун легко оживили Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet 1930 року оснащений 3,2-літровою рядною шісткою потужністю 50 к. с. і 3-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість седана становить 90 км/год.

Chevrolet AD Universal позиціонувався як найдоступніша модель концерну General Motors. Він коштував від 640 доларів ($11 000 за сучасним курсом) і всього випустили 640 980 таких авто.

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