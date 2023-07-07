У лісі знайшли культовий фургон Volkswagen: він 52 роки простояв на місці (фото)

Volkswagen Transporter T1 став одним з головних символів руху хіпі. Зараз такі фургони мають великий попит серед автоколекціонерів.

Американський блогер знайшов у лісі покинутий фургон Volkswagen Transporter 1960 року випуску. Автомобіль довелося викопувати, оскільки він стояв на місці довгі роки. Відео опублікували на YouTube-каналі 5150mxVW.

Volkswagen Transporter T1 був дуже популярним фургоном і вважається культовим серед автолюбителів. Ця модель відрізняється стильним дизайном і високим рівнем практичності.

Volkswagen Transporter став одним з головних символів руху хіпі. Ці люди виступали проти військових конфліктів і за єднання людства з природою.

Відомо, що цей фургон стоїть у лісі з 1971 року. За цей час автомобіль сильно заіржавів і покрився мохом.

Спершу блогер зі своїм сином обрізали гілки з дерев навколо фургона. Потім вони почали відкопувати авто.

Volkswagen Transporter простояв у лісі 52 роки Фото: Скриншот

З'ясувалося, що більша частина задньої рами повністю проржавіла. Також є безліч пошкоджень у передній частині автомобіля.

Фургон був сильно пошкоджений Фото: Скриншот

Блогер заявив, що планує відновити занедбаний фургон. Він збирається перетворити автомобіль на практичний будинок на колесах, щоб подорожувати разом зі своєю сім'єю.

Volkswagen Transporter T1 оснащувався опозитними двигунами об'ємом від 1,1 до 1,5 літра. Ці мотори відомі своєю надійністю та простотою обслуговування.

Раніше Фокус розповів, що в Уельсі в лісі знайшли покинутий позашляховик Land Rover Range Rover 1987 року випуску.