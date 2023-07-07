Американці придумали оригінальний спосіб боротьби з безпілотними авто (відео)

Група осіб з Safe Street Rebel займається зупинкою безпілотних автомобілів у Сан-Франциско. Компанії з виробництва таких авто погрожують звернутися в поліцію.

У Сан-Франциско місцеві жителі придумали, як легко і швидко зупинити безпілотні автомобілі. Такі авто поступово заповнюють вулиці міста. Про це повідомили на сайті The Drive.

В інтернеті з'явилася група користувачів Safe Street Rebel. Ці люди борються з безпілотними автомобілями, які активно тестуються на вулицях Сан-Франциско.

У Safe Street Rebel поділилися, що для зупинки автономного транспорту достатньо помістити на його капот конус. "Так ви створите єдинорога та тимчасово зупините автомобіль", — пишуть користувачі групи.

Найчастіше в місті можна помітити автономні таксі Cruise та Waymo. Місцеві водії вже кілька разів стикалися з тим, що такий транспорт створює проблеми на дорогах.

У Waymo відреагували на дії групи Safe Street Rebel. Представники компанії заявили, що повідомлятимуть правоохоронні органи про будь-яке небажане або небезпечне втручання в роботу їхніх автомобілів.

Компанії з виробництва безпілотних автомобілів вважають такі дії вандалізмом Фото: twitter.com/SafeStreetRebel

У Safe Street Rebel вважають, що безпілотні таксі не тільки шкідливі для дорожнього руху в Сан-Франциско, а й небезпечні з екологічної точки зору. Зокрема, вони вказують на викиди, пов'язані з виробництвом акумуляторів для електричних Chevrolet Bolt.

Раніше Фокус розповів, що ОАЕ стали першою у світі країною, яка видала національну ліцензію на поїздки для безпілотних автомобілів.