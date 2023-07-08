Для наших доріг: в Україні з'явився найекстремальніший і найдорожчий "Гелендваген" (фото)

Mercedes-AMG G63 4x4² підготовлений до серйозного бездоріжжя. Новий "Гелендваген" отримав портальні мости і позашляхову гуму, а його кліренс збільшено до 351 мм.

У Києві помітили новітній брутальний Mercedes-AMG G63 4x4². Це перший такий позашляховик в Україні, повідомляє сайт ТопЖир.

Новий Mercedes-AMG G63 4x4² — екстремальна версія моделі для важкого бездоріжжя. Це наступник Mercedes G500 4x4², що став набагато потужнішим. Українські ціни на модель ще не оголошені, але за кордоном вона коштує близько $350 000 і це найдорожчий "Гелендваген" (якщо не брати до уваги тюнінговані версії).

Кліренс позашляховика сягає 351 мм Фото: Mercedes-Benz

Річ у тім, що тепер в основі авто лежить заряджений Mercedes-AMG G63, а це означає, що його оснастили 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 585 к.с. і 9-ступінчастою автоматичною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 4,6 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км/год.

Головна особливість Mercedes-AMG G63 4x4² — спеціальні портальні мости, завдяки яким кліренс зріс до 351 мм. Новий "Гелендваген" здатний долати броди глибиною до 91 см. Звісно ж, збережено знижений ряд трансмісії і блокування диференціалів.

Крім того, встановлено величезні 22-дюймові позашляхові шини, для яких знадобилися карбонові розширювачі арок. На даху з'явилися багажник і додаткова діодна оптика. В оздобленні салону використані шкіра, алькантара та алюміній.

Раніше Фокус розповідав про новітній шестиколісний "Гелендваген", який теж отримав портальні мости.

Також ми писали, що українські майстри своїми руками відтворили Mercedes-AMG G63 4x4².